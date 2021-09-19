İstanbul Valiliği duyurdu! Bugün bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği, 19 Eylül pazar günü yapılacak Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle 06.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar geçici olarak kapatılacak.

Bu duru sonrası İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar....

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Eylül Pazar günü trafiğe kapalı olan yollar:

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan kısım)

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Turgut Özal Bulvarı kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı kesişiminden Çanakkale Caddesi kesişimine kadar olan tek yön güney yol) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Alternatif yollar: