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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur tweete: Özlemiştik

    Megakent dünden bu yana ciddi bir yağış alırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uzun zamandır beklenen yağış için "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" diye yazdı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 07:15
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur tweete: Özlemiştik

    İstanbul'un yağmur özlemi son buldu.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, gün boyu süren yağışın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken çektiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

    “SENİ ÇOK ÖZLEMİŞTİK”

    Yerlikaya video ile paylaştığı notta ise "Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun" dedi.

    KISA SÜREDE ÇOK BEĞENİLDİ

    Vali Yerlikaya'nın bu paylaşımı, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip paylaşıldı.

    KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Öte yandan megakentte yağmur yağışı bugün de devam edecek. Cuma günü ise kar yağışı bekleniyor….

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yağmur tweete: Özlemiştik #1

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