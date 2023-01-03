İstanbul vapur seferleri iptal mi? 3 Ocak hangi vapur seferleri iptal edildi?

Olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olup olmadığını araştırıyor. Peki İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? Hangi seferler yapılmayacak?

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi devam ediyor. Olumsuz hava şartları yolculuk yapacak olan vatandaşları endişelendirdi.

İşe gitmek için ya da sabah saatlerinde gezmek isteyen vatandaşlar, karşıya geçmek için vapur seferlerini kullanıyor.

Dün sabah saatlerinde oluşan sis sebebiyle hava ve deniz ulaşımında seferler iptal edilmişti. Bu sabah da İstanbullular aynı sise uyandı.

Trafiksiz bir şekilde karşıya geçmek isteyen vatandaşlar bugün de seferlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Peki 3 Ocak İstanbul'da vapur seferleri yapılacak mı? Hangi seferler iptal edildi? İşte merak edilenler...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi?

İstanbul Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre yaşanan sisten dolayı İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamayacak.

Hangi seferler yapılamayacak?

Yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler şöyle; Beykoz-Sarıyer, Sarıyer-Kadıköy, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Maltepe-Adalar, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring), Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye