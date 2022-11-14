İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman?

İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Binlerce vatandaşın başvuru yaptığı İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı..

TOKİ tarafından yapılacak olan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş katılım sağladı. Türkiye geneli 250 bin konut inşa edilecek olan sosyal konut projesinde katılımlar tamamlandı.

En çok katılımın olduğu İstanbul ve Ankara için kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. Başvuru yapan vatandaşlar kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

TOKİ konutların başvuru yapan vatandaşlar konuyla alakalı aramalarına hız kazandırdı. Peki İstanbul ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul ve Ankara kura çekimi ne zaman?

TOKİ'nin İstanbul ve Ankara'da yapılacak konutlar için gerçekleştireceği kura çekiminin yapılacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ankca kura çekiminin Aralık ayı içerisinden yapılması planlanıyor.