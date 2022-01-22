İstanbul ve çevre illerde kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Doğu Marmara bu gece kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından ülkenin büyük bölümünde sağanak ve kar yağışı hakim oldu.

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarındaki kimi ilçelerin yüksek kesimlerinde kar, sahil ve diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görüldü.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamada, kar yağışlarının bu hafta boyunca etkili olacağını belirtildi.

Özellikle bu gece saatlerinden itibaren İstanbul ile çevre iller olan Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da kar yağışı etkili olacak.

"ARALIKLI VE YEREL OLARAK KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KOCAELİ, SAKARYA, BURSA VE YALOVA İÇİN UYARI

Sakarya,Kocaeli, Bursa ve Yalova için yapılan uyarı da ise "23.01.2022 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Yalova, Sakarya, Bursa ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel kuvvetli (10-20cm), yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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