İstanbul ve İzmir'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul ve İzmir'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.Gece saatlerinde başlaması beklenen sağanağın, olumsuz etkilerine karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE 5 İLDE ETKİLİ

Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul'da bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Valilik, vatandaşları yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İZMİR'E SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın ilk saatlerden itibaren başlayacak yağışın il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiğini açıkladı.

Pazartesi gününe kadar devam edecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

23 İL İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Düzce için sarı kod uyarısı yapıldı.

Gök gürültülü sağanak beklenen Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için ayrıca "turuncu kod" uyarısı da yapıldı.

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN