İstanbul yanıyor: Aşırı sıcaktan asfalt eridi

Haramidere metrobüs yolunda, sıcaklığın artmasından dolayı bölüm bölüm erimeler meydana geldi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı ise 42 dereceyi buldu.

Tüm yurtta sıcak hava dalgası etkili olurken, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı.

Artan sıcaklık nedeniyle, Haramidere Metrobüs Durağı'ndaki asfaltın erdiği görüldü.

"AĞIRLIK EKLENİNCE AŞINMALAR OLUYOR"

Metrobüs durağını kullananlar asfaltın sıcaklık ve araçların ağırlığından dolayı erimiş olabileceğini belirtti.

Metrobüslerin yoldaki durum nedeniyle yolculuk sırasında sarsıldığını belirten Hamit Turan, "Metrobüsler çok kalabalık, ağrılıkta eklenince bu şekilde aşınmalar oluyor." dedi.

"ASFALT ERİDİ, ZİFT DIŞARI ÇIKTI"

İşe gitmek için Haramidere Metrobüs Durağı'nı kullanan Yaşar Çetinkaya ise "Asfalt erimiş olduğu ve ziftin dışarı çıktığı gözle bakınca bile belli oluyor.

Çünkü yolun o kısmı baya siyahlaşmış durumda." diye konuştu.

"BÖYLE OLMASI ANORMAL BİR DURUM"

Yusuf Toptamış, "Asfalt sıcaklık ve ağırlıktan kaynaklı aşınmış durumda.

Diğer şehirlerde olan sıcaklıklara göre buranın böyle olması anormal bir durum." dedi.