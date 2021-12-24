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    İstanbul, yılbaşı için hazırlanıyor

    Yılbaşı hazırlıklarının yapıldığı İstanbul'da, sokaklar rengarenk ışıklarla donatıldı.
    • AA
    • 24.12.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 11:32
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    İstanbul, yılbaşı için hazırlanıyor

    Dünya, art arda gelen sevinçli ve üzüntülü olayların bir arada yaşandığı 2021 yılına veda etmeye hazırlanıyor.

    Türkiye'de de büyük bir coşkuyla beklenen yılbaşı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

    2022 yılına girilmesi büyük umutlarla beklenirken, kentlerde de hazırlıklar başladı.

    İSTANBUL, YILBAŞINA HAZIRLANIYOR

    Yılbaşına sayılı günler kala Megakent'te süsleme çalışmaları yapıldı. İstanbul'un işlek caddeleri, ışıklarla donatıldı.

    İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları devam ediyor FOTO GALERİ

    KENTİN HER KÖŞESİ SÜSLENDİ

    Sokaklara yerleştirilen çam ağacı motifli ledlerden, 2022 yazılı tabelalara kadar birçok süsleme yöntemine başvuruldu.

    Kentin en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi, yılbaşı ve kış motifleriyle süslendi.

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