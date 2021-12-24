- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul, yılbaşı için hazırlanıyor
İstanbul, yılbaşı için hazırlanıyor
Yılbaşı hazırlıklarının yapıldığı İstanbul'da, sokaklar rengarenk ışıklarla donatıldı.
- AA
- 24.12.2021 - 11:27
- Güncelleme : 24.12.2021 - 11:32
Dünya, art arda gelen sevinçli ve üzüntülü olayların bir arada yaşandığı 2021 yılına veda etmeye hazırlanıyor.
Türkiye'de de büyük bir coşkuyla beklenen yılbaşı için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
2022 yılına girilmesi büyük umutlarla beklenirken, kentlerde de hazırlıklar başladı.
İSTANBUL, YILBAŞINA HAZIRLANIYOR
Yılbaşına sayılı günler kala Megakent'te süsleme çalışmaları yapıldı. İstanbul'un işlek caddeleri, ışıklarla donatıldı.
İstanbul'da yılbaşı hazırlıkları devam ediyor FOTO GALERİ
KENTİN HER KÖŞESİ SÜSLENDİ
Sokaklara yerleştirilen çam ağacı motifli ledlerden, 2022 yazılı tabelalara kadar birçok süsleme yöntemine başvuruldu.
Kentin en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi, yılbaşı ve kış motifleriyle süslendi.