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    İstanbul'a 1987'den sonra en iddialı kar yağışı geliyor

    Yurt genelinde Meteoroloji verilerine göre kar yağışı olacağı gözlemlenirken, 10 Mart itibarıyla İstanbul'daki kar yağışının 1987'den bu yana görülen en iddialı yağış olacağı aktarıldı.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 10:07
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    İstanbul'a 1987'den sonra en iddialı kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini yayınladı.

    Önümüzdeki 5 gün içerisinde yurt geneline kar yağışlı havanın hakim olacağını açıklayan Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini çığ riskine karşı uyardı.

    AKOM'un paylaştığı bilgilerde hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini artıracağı yer aldı.

    İSTANBUL'A SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR

    Etkili kar yağışlarını beraberinde getirmesi beklenen soğuk hava, Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak. Soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşecek.

    Uzmanlar, 10 Mart itibarıyla etkisini artıracak kar yağışlarının 1987'den bu yana en etkili kar yağışı olacağını belirtti.

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #1

    TÜM HAFTA SÜRECEK

    Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistem nedeni ile halihazırda mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0 derecenin altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #2

    ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

    Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    8 MART SALI

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #3

    9 MART ÇARŞAMBA

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #4

    10 MART PERŞEMBE

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #5

    11 MART CUMA

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #6

    12 MART CUMARTESİ

    İstanbul a 1987 den sonra en iddialı kar yağışı geliyor #7


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