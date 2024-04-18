İstanbul'a çamur yağdı, araç sahipleri mağdur oldu Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yönelmesi nedeniyle oluşan çamur yağmuru, İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika'daki toz bulutlarının Türkiye'ye yöneleceğini söyledi ve vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceği belirtildi ve İstanbul için uyarıda bulunuldu.

Çamur yağmuru, İstanbul’un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu.

Otomobillerin üzeri çamur kalıntısıyla kaplandı

Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Sabah evlerinden çıkıp araçlarının yanına giden vatandaşlar, araçlarının çamur kalıntılarıyla kaplandığını gördü.

"Hem yağmur hem çamur"

Çamur yağmuru hakkında konuşan Şevket Yurdakul, "Hava şartlarından dolayı yağmurla beraber çamurlu bir ortamdayız. Yapacak bir şey yok.

Arabaların üstü herhalde yağmurdan dolayı böyle oldu. Yağmurla gelen çamurdan dolayı böyle oldu. Bir daha yağsın ben kendim kovayla yıkıyorum." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)