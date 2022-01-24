İstanbul'a girişler yasaklandı mı, ne zaman açılacak? Valilik son dakika duyurdu...

İstanbul'a girişler yasaklandı mı, ne zaman açılacak? Valilik son dakika duyurdu...

İstanbul'a kar nedeniyle otoyollar kapanırken, valilik son dakika açıklamalarında bulundu. Peki İstanbul'a girişler yasaklandı mı, ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

İstanbul, son yılların en yoğun kar yağışlarından birini yaşıyor.

Öğleden sonra bastıran kar, megakenti adeta beyaza bürüdü.

Eksi derecelerin etkili olduğu kentte yollar buz pistine dönerken, trafik de durma noktasına geldi.

Ana ve ara yollarda kazalar yaşanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya yönünden İstanbul'a girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul istikametinde olan sürücü ve yolcular, haberin akabinde İstanbul'da son durumu merak ediyor. İstanbul'a girişler kapatıldı mı, yasak mı? İşte valilikten son açıklamalar...

İSTANBUL'A GİRİŞLER YASAKLANDI MI?

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, 'Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.' dedi.