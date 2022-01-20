İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek.

Cuma günü sabah saat 10.00 itibarıyla İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibarıyla da kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI EKSİLERDE SEYREDECEK

Sıcaklıklar, devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

Cumartesi ve pazar günleri de etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; Boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM'in kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.

AKOM İSTANBULLULARI TEDBİRLİ OLMAYA ÇAĞIRDI

AKOM'dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

5 GÜNLÜK TAHMİN

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

Türkiye genelinde havanın durumu şu şekilde olacak: