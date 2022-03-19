İstanbul'a kar geri geldi, Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkisini gösteren ve kısa bir ara veren kar yağışı, geri döndü. Megakentin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından Aydos Ormanı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tüm Türkiye'de soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da geçtiğimiz hafta yüzünü gösteren kar yağışı, yeniden başladı.

Mart ayının son haftasına yaklaştığımız şu günlerde sıcak hava istanbullulara yüzünü göstermezken, megakentin beyaz örtüsü seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

Beyaza bürünen bir diğer yer olan Aydos Tepesi ise havadan görüntülendi.

AYDOS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için günler öncesinde kar uyarısında bulunmuştu.

Yapılan uyarılar sonuç verdi ve megakentte beklenen kar yağışı, dün itibarıyla başladı. Bazı ilçelerde kar yağışı zaman zaman azalırken, yüksek kesimler ise beyaza bürünmüş durumda.

Özellikle havadan çekilen Aydos Ormanı, bembeyaz örtüsüyle seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor. Görenleri kendisine hayran bırakan Aydos, Mart ayının soğuk yüzünü gözler önüne seriyor