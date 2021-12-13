İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? Sonunda geliyor...

İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? Sonunda geliyor...

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterirken Meteoroloji İstanbul için kar uyarısında bulundu. İstanbullular dört gözle kentin beyaza bürünmesini bekliyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Aralık ayına rağmen kar henüz İstanbul'a uğramadı.

Yılbaşı da yaklaşırken vatandaşlar kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak merak ediyor.

Kentte sis ve fırtına maddi manevi zarar verirken, kar yağışı için de uyarı geldi. Uzmanlar ve meteoroloji tarafından yılın ilk karının düşeceği tarih duyuruldu.

Peki ne zaman kar yağacak, İstanbul'a kar yağacak mı, hangi gün? İşte açıklamalar..

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Havaların daha da soğuyacağını belirten Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu yağmurlu. Bu hafta da yağış devam edecek. Perşembe Doğu'yu da içine alacak. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak." dedi

Şen, açıklamasının devamında "Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya, İç Anadolu'da kar yağışı olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve Batı Orta Karadeniz'i de içine alabilir. İstanbul'da sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6C'ye düşerek kar sınırına inebilir" ifadelerini kullandı.