İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Valilik tarih verip uyardı!

Aralık ayına girmemizin ardından, kış iyice yüzünü göstermeye başladı. Doğu kara teslim olurken, İstanbul'da yaşayanlar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu.

Aralık ayına girdiğimizden beri kış iyice yüzünü göstermeye, soğuk havalar kendisini hissettirmeye başladı.

Batı yağmura teslim olurken, Doğu'da birçok il yoğun kar yağışına "Merhaba" dedi. Karı özleyenler ise şehirlerine ne zaman yağacağını merak etmeye başladı.

Özellikle İstabullular karı ne zaman karşılayacaklarını merak ederken, İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği vatandaşları uyarırken, İstanbullar ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte o tarihler...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul Valiliği, kentte bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

17.12.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

18.12.2021 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.