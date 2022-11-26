İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlar uyardı, kış geliyor!

İstanbul'da yaşayan ve karı özleyen vatandaşlar için, uzmanlardan sevindirici haber geldi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?

Kasım ayının yarışı güneşli geçerken, sonuna doğru yağmur ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı.

Soğuk havaların etkisini göstermeye başlaması işe birlikte, gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Sopuk havalara karşı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışına ilişkin de bilgilendirme yaptı.

Bunun üzerine özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak? İşte yanıtı..

İstanbul'a kar yağacak mı? Ne zaman yağacak?

Soğuk hava 14 ile 24 Kasım tarihleri arasında sürecek. Sıcaklıkların Kasım ayının sonlarına doğru iyice düşmesi beklenirken 10 ile 15 Aralık tarihlerinde kara kış adeta yurt genelini saracak.

Yoğun kar yağışı İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi şehirlerde etkili olacak.

Hava durumuna ilişkin genel tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.