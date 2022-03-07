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    İstanbul'a kar yağışı uyarısı

    İstanbul'a kar yağışı uyarısında bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir" dedi.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:25
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    İstanbul'a kar yağışı uyarısı

    Türkiye, 10 Mart Perşembe'den itibaren beş gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken yağışlar, yurdun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek.

    Perşembe gününden itibaren İstanbul ve çevresinde de kar yağışı bekleniyor.

    Vali Ali Yerlikaya, İstanbulluları uyardı.

    "PERŞEMBEDEN İTİBAREN KUVVETLİ KAR BEKLENİYOR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    "Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım."

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #1

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #2

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #3

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #4

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #5

    İstanbul a kar yağışı uyarısı #6



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