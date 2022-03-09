İstanbul’a kuvvetli kar geliyor

Megakent, perşembe gününden itibaren beyaza bürünecek. Meteoroloji, yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul için poyraz ve soğuk hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Yağışla birlikte poyraz ve soğuk hava da etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Kar yağışının aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar kalınlığı), kentin kuzeyi ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar kalınlığı) şeklinde olması bekleniyor.

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

DİREK DEVRİLEBİLİR, ÇATI UÇABİLİR

Meteoroloji yetkilileri; ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anındaki görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini aktardı.

Uyarı açıklamasında ayrıca “Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde: