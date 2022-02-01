İstanbul'a meteor (göktaşı) düştü mü, nereye? Sosyal medya çalkalandı

İstanbul'a meteor (göktaşı) düştü mü, nereye? Sosyal medya çalkalandı

İstanbul'a meteor düştüğü iddiası sosyal medya kullanıcılarının gündeminde. Peki İstanbul'a meteor mu düştü, nereye düştü? Meteor düşmesi nasıl olur? İşte ayrıntılar...

İstanbul'a göktaşı mı düştü sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Birçok ilden görüldüğü iddia edilen meteorun nereye düştüğü merak edildi.

Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere girmiş olan göktaşlarına ise meteor denir.

Yüzlerce kullanıcı göktaşı düşme görüntülerini yayınlamasının üzerine "Göktaşı nereye düştü İstanbul'a göktaşı mı düştü, İstanbul'da göktaşı nereye düştü" sorularına yanıt arıyor.

Peki İstanbul'a göktaşı, meteor düştü mü? Meteor düşmesi nasıl olur?

İSTANBUL'A METEOR DÜŞTÜ İDDİASI

Sosyal medyada bazı vatandaşlar göktaşı gördükleri iddiasıyla paylaşımlarına devam ediyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde yaşayan pek çok vatandaş yeşil ışık saçan bir meteorun düştüğü görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Göktaşı düştü iddiası, Twitter'da en çok konuşulup paylaşılan konu oldu.



Görüntülerle ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

FOTOĞRAF 2016'DAN

Göktaşı olarak servis edilen fotoğrafın aslı ortaya çıktı. Fotoğrafta yer alan açıklamaya göre 2016 yılında çekildiği, 2019 yılında Instagram'da yayınlandığı görülüyor.

METEOR DÜŞMESİ NASIL OLUR?

Uzaydaki objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlamaktadır. Bununla beraber meteora dönüşmüş olur ve “ateş topu” oluşturur.

Kayan yıldız olarak da bilinmektedir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bırakmış olduğu etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Ayrıca jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Fakat bu taşların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşmektedir.