İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek?

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağış bekleyen Meteroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara peş peşe uyarı yaptı. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yağışın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Özellikle plan yapan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yağışlı hyava üç gün boyunca sürecek.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Twitter ve resmi internet sitesinden peş peşe uyarılar yaptı.

Bu kapsamda da, "İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek?" soruları gündeme geldi.

Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek? İşte yanıtı...

İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? Saat kaçta başlayacak? Ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağışlı havalar kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 24 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin oldukça önemli uyarılarda bulundu.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2); Edirne’nin güneyi (Meriç, Enez, Keşan ve İpsala) ile Tekirdağ’ın batısında (Malkara ve Şarköy) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.