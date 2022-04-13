İstanbul'a sağanak yağmur yağışları geri dönüyor

Bir süredir soğuk havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da, pazar gününden itibaren sağanak yağmur yağışları başlayacak.

Nisan ayına girilmesine rağmen yurt genelinde hava sıcaklıklarının bir türlü yükselmemesi, vatandaşların da hava durumuna olan ilgisini artırdı.

Havaların ne zaman ısınacağını merak edenler, nisan ayından umutlu.

Kasvetli havaların üzerine yayınlanan Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselecek fakat bu uzun sürmeyecek.

İstanbul yağmura teslim

Megakent, pazar günü itibarıyla sağanak yağmur yağışının etkisi altına girecek. Bununla birlikte Meteoroloji'nin yayınladığı diğer verilerde yurt genelinde de sağanak yağışın hakim olacağı görüldü.

Yurt genelinde sağanak yağış

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Bitlis, Siirt çevreleri ile Ankara ve Van'ın kuzey, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

Yağışların, kıyı kesimler ile Siirt merkezinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

5 günlük hava tahmini