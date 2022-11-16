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    İstanbul'a su sağlayan barajlar kurudu

    Kırklareli'nin Vize ilçesindeki, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi, yağışların azlığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:29
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    İstanbul'a su sağlayan barajlar kurudu

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerindeyken, bugün itibarıyla 16,72'ye geriledi.

    Papuçdere Barajı'nda ise en yüksek seviye şubat ayında 99,77 olarak ölçülürken, mart ayında düşüşe geçen barajdaki su seviyesi, yüzde 3,25 olarak kaydedildi.

    Aksicim köyünde yaşayan Burhan Erden, AA muhabirine, Kazandere Barajı'nda su seviyesinin hızla düşmeye devam ettiğini söyledi.

    "Daha önce hiç bu kadar azalmadı"

    AA'nın haberine göre; dere yataklarından baraja gelen suların da çok azaldığını ifade eden Erden, "Eskiden dereden de çok su geliyordu. Suyun azalması hem yağışların olmaması hem de İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasından kaynaklı. Daha önce hiç bu kadar azalmamıştı." dedi.

    İstanbul'a su sağlayan barajlar kurudu VİDEO

    baraj

    baraj

    baraj

    baraj

    baraj

    baraj


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