İstanbul'da geçtiğimiz hafta yüzünü gösteren kar yağışının yeniden geleceğine yönelik haberler, "İstanbul'a yeniden mi kar geliyor, ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul'da kar yağışı geçtiğimiz hafta yüzünü gösterirken, vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındı.

Okulların tatil edilmesi ve yollara ilişkin alınan önlemler, megakentin beyaz örtüyle kaplanmasını kabusa çevirmedi.

Mart ayının gelmesi ve cemrenin düşmesi artık baharın geleceğini haber veriyordu ancak kar yağışının yeniden yüzünü göstereceği söylendi.

Bu kapsamda baharı özleyen ve kara karşı dikkatli olmak isteyenler, "İstanbul'a yeniden mi kar geliyor, ne zaman?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İstanbul'a yeniden mi kar geliyor, ne zaman? İşte yanıtı...

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlü tarafından önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendirilmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.