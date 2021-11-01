İstanbul'da 1 milyon 179 bin 751 göçmen bulunuyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 535 bin 25'i Suriyeli toplamda 1 milyon 179 bin 751 yabancı uyruklu göçmen bulunduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 milyon nüfuslu megakent İstanbul'da yaşayan mültecilerle ilgili rakam verdi.

VALİ, RAKAM VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, kentte 535 bin 25'i Suriyeli, geri kalanın ise farklı uyruklarda olmak üzere toplamda 1 milyon 179 bin 751 göçmen bulunduğunu söyledi.

İSTANBUL'DA 1 MİLYONU AŞKIN GÖÇMEN YAŞIYOR

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535 bin 25 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644 bin 726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunmaktadır.

2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52 bin 83 yabancıya işlem yapılmış, 19 bin 294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26 bin 319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır."