İstanbul'da 10 meydanda 10 ücretsiz konser etkinliği başlıyor! İşte konser takvimi..

İstanbul'da 10 farklı ilçede 10 ücretsiz konser düzenlenecek.İşte konserlerin düzenleneceği ilçeler ve sahne alacak isimler..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür AŞ tarafından düzenlenen 'İstanbul Kavuştayı' isimli ücretsiz konser etkinliği başlıyor.

22 Eylül'de başlayacak olan ücretsiz konserlerde kimlerin sahne alacağı ve konserlerin nerede yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

22 Eylül'de başlayacak konserlerin ilkinde şarkıcı Simge Zeytinburnu Meydanı'nda sahne alacak. İstanbul'da 10 farklı ilçede ücretsiz şekilde düzenlenecek konserlerde LVBEL C5, Güneş, Göksel, Ersay Üner, Kaan Tangöze, Perdenin Ardındakiler, Adamlar, Ozbi ve Bedük sevenleriyle buluşacak.

İşte konser takvimi

Bütün konserlerin başlama saati 20.30'dur..

22 Eylül Perşembe: Simge | Zeytinburnu Meydanı

23 Eylül Cuma: LVBEL C5 | Bağcılar Meydanı

24 Eylül Cumartesi: Güneş | Esenler Meydanı

25 Eylül Pazar: Göksel | Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı

29 Eylül Perşembe: Ersay Üner | Kartal Meydanı

30 Eylül Cuma: Kaan Tangöze | Küçükçekmece - Fevzi Çakmak Meydanı

2 Ekim Pazar: Perdenin Ardındakiler | Çekmeköy Meydanı

7 Ekim Cuma: Adamlar | Ümraniye Meydanı

8 Ekim Cumartesi: Ozbi | Sultanbeyli Meydanı

15 Ekim Cumartesi: Bedük | Esenyurt Meydanı