İstanbul'da 2023 yılbaşını kutlayabileceğiniz ücretsiz 7 adres!

Megakentin dört bir yanını yılbaşı heyecanı sardı. Yeni yıla İstanbul'da girecek olanlar ise ne yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte yılbaşında İstanbul tavsiyeleri...

2023'e sayılı günler kala İstanbul'un ziyaretçi sayısı da artıyor...

Yerli yabancı turistlerin akın ettiği megakent, yeni yıl heyecanıyla süslendi.

Caddeler, sokaklar, yollar, vitrinler derken dört bir yanda yılbaşı havası var.

Yeni yıla İstanbul'da girecek olanlar, "Yılbaşında İstanbul'da ne yapılır, nereye gidilir" sorusuna yanıt arıyor.

Mekanlar dışında İstanbul'un sokaklarında da çeşitli kutlamalar gerçekleşiyor. Peki yılbaşında İstanbul'da nereye gidilir, nerede kutlanır? İşte tavsiyeler...

İstiklal Caddesi

Yılbaşı denilince kutlamaların ilk adresi olarak Taksim akıllara geliyor. İstiklal Caddesi'nde büyük bir kalabalık yeni yılı karşılıyor. Sokakların insanlarla dolduğu ve etrafın yılbaşı süslemeleriyle donatıldığı İstiklal Caddesi'nde 10'dan geriye saymanın heyecanı başka yaşanıyor.

Nişantaşı

İstanbul'un en sosyetik semtlerinden olan Nişantaşı, yılbaşı akşamı oldukça hareketli oluyor. Cadde süslemeleri ve insan kalabalığıyla renkli görüntülerin ortaya çıktığı Nişantaşı'nda Vali Konağı ve Abdi İpekçi oldukça hareketli oluyor.

Bağdat Caddesi

Anadolu yakasının göz bebeği Bağdat Caddesi'de kıpır kıpır olan semtler arasında yer alıyor. Uzun cadde boyunca yeni yıl heyecanını hissettiren Bağdat, gece saatlerinde kutlama sesleriyle yankılanıyor.

Kadıköy

Kadıköy'ün enerji dolu ortamı, yeni yılı kutlamaya çoktan hazır... Her bir noktasında tarzınıza göre bir yer bulabileceğiniz Kadıköy'de sokak kutlamaları da meşhurdur.

Beşiktaş

İstanbul'un en hareketli ve insan dolu yerlerinden birisi olan Beşiktaş'ta eğlenceli anlara şahit olabilirsiniz. Kafeler ve barların tıklım tıklım dolup taştığı yılbaşı gecesinde Kartal heykelinin etrafını saran kalabalık gruplar görmeniz mümkün. Müzik ve eğlencenin bir arada olduğu Beşiktaş'ta yeni yılı coşkuyla karşılayan yerlerden.

Karaköy

Karaköy restorantları ve gece klüpleri ile meşhurdur. Yılbaşında mekanlardan yükselen sesler ile eğlencenin adresini bulabilirsiniz.

Ortaköy

Ortaköy nefis boğaz manzarası ile yeni yıla girilebilecek en güzel yerlerden... Kumpir ve waffle eşliğinde İstanbul'un tadını çıkartmak ve deniz havasını solumayı tercih ederseniz, Ortaköy'e gitmelisiniz.