İstanbul'da 6 yıl önce tedavi ettiği kuş 6 yıl sonra penceresine kondu İstanbul'da bir vatandaşın 6 yıl önce yolda yaralı bulup tedavi ettiği ebabil kuşu altı yıl sonra tekrar camının önüne kondu. O anlara şahit olan vatandaş şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.