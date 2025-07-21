İstanbul'da 6 yıl önce tedavi ettiği kuş 6 yıl sonra penceresine kondu

Altı yıl önce tedavi ettiği kuş tekrar kendisine döndü, iç ısıtan görüntüler ortaya çıktı...
Beyoğlu'nda yaşayan Abdurrahman Deniz isimli bir vatandaş, 2019 yılında sokakta yaralanmış ebabil kuşu bulmuş ve kuşu ofisine götürerek tedavi altına alıp iyileşmesini sağladıktan sonra tekrar doğaya salmıştı.
Olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra hiç beklenmedik bir durum yaşandı.
6 YIL SONRA PENCERESİNE KONDU
6 yıl önce Abdurrahim Deniz'in elleriyle besleyip, iyileştirerek tekrar doğaya saldığı ebabil kuşu, tam 6 yıl sonra Deniz'in evinin penceresinin önüne kondu.
GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ
Yaşanan olay görenleri hayrete düşürürken Abdurrahman Deniz, hem şaşırdı hem de sevindi.