İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi yapılacağını açıkladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin Avrupa yakasında 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi yaşanacağınu duyurdu.

Tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan su kesintisi bu akşam 22.00'da başlayacak. Bu kapsamda 11 saatlik kesinti için önlem almak isteyen vatandaşlar, hangi ilçelerde kesinti yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki sular ne zaman, hangi ilçelerde kesilecek? Sular ne zaman gelecek, su kesintisi saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte tüm detaylar...

7 İLÇEYE 11 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYARISI

İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek. Arnavutköy'de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy; Çatalca'da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali; Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent; Eyüpsultan'da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı; Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp; Avcılar'da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule; Küçükçekmece'de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak." denildi.