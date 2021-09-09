İstanbul'da 8 bin 400 lira maaş veren kebapçı, garson bulamıyor

İşsizlik konusunda yaşanan tartışmalar yeniden alevleniyor. Esnaf, yüksek maaşlara rağmen eleman bulamamaktan şikayetçi.

Birçok vatandaş sağlanan imkanlardan dolayı iş bulamadıklarını söylerken, iş verenler ise dolgun maaşlara rağmen eleman bulamadıklarını anlatıyor.

Bunlardan biri de İstanbul'da beyran denilince ilk akla gelen mekanlardan biri olan Dürümcü Emmi.

GÖZDE MEKAN

1989 yılında İstanbul'a gelerek 1999'da lokanta açan Dürümcü Emmi, Kadıköylülerin ve İstanbulluların gözdesi olarak biliniyor.

UZUN ZAMANDIR GARSON ARAYIŞINDA

Kadıköy Söğütlüçeşme'de Kadıköy itfaiyesinin hemen karşısında yer alan mekan; özellikle beyran, patlıcan kebabı ve lahmacun konusunda Gaziantep mutfağının en sevilen lezzetlerini ziyaretçilerine sunuyor.

UZUN ZAMANDIR GARSON ARAYIŞINDA

Dürümcü Emmi, işsizlik oranlarının tartışmalara konu olduğu bu dönemde 8 bin 400 liraya yaklaşan maaş tutarıyla, uzun zamandır garson arayışında.

İstanbul'da 8 bin 400 lira maaş veren beyrancı, garson bulamıyor VİDEO

"İŞ BEĞENMEMEZLİK HAD SAFHADA"

Dürümcü Emmi’nin sahibi, “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum.” ifadelerini kullandı.