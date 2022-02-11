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- İstanbul'da aç domuzlar şehre indi
İstanbul'da aç domuzlar şehre indi
Yuşa Yolu çevresinde beliren aç domuzların şehre indiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 11.02.2022 - 10:02
İstanbul Beykoz’da olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları tahmin edilen 4 domuz dün gece saatlerinde şehre indi.
Yuşa Yolu çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
YİYECEK ARADILAR
Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının ağaç diplerinde gezerek yiyecek aradığı görülüyor.