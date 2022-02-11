Euro
15.45
-0.12%
Dolar
13.56
0.36%
Altın
795.47
0.20%
Borsa
2028
-0.54%
Bitcoin
590.614
-1.33%
BTXN Coin
37.14
13.99%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    İstanbul'da aç domuzlar şehre indi

    Yuşa Yolu çevresinde beliren aç domuzların şehre indiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da aç domuzlar şehre indi

    İstanbul Beykoz’da olumsuz hava koşulları nedeniyle aç kaldıkları tahmin edilen 4 domuz dün gece saatlerinde şehre indi.

    Yuşa Yolu çevresinde görülen domuzların yiyecek arayışı o esnada yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    YİYECEK ARADILAR

    Görüntülerde yol kenarında bulunan yaban domuzlarının ağaç diplerinde gezerek yiyecek aradığı görülüyor.

    İstanbul da aç domuzlar şehre indi #1

    İstanbul da aç domuzlar şehre indi #2

    İstanbul da aç domuzlar şehre indi #3

    İstanbul da aç domuzlar şehre indi #4


    Görüş Bildir