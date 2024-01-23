İstanbul'da aldığı trafik cezasına tepki: 'Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?' Yoğun trafik nedeniyle kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimler sürdürülürken tespit edilen 50 sürücüye 321 bin 950 TL ceza kesildi. Bir sürücünün cezaya verdiği tepki ise dikkat çekti.

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İHA

Trafik ekipleri kural ihlali yapan sürücüleri tek tek yakalıyor.

İstanbul'un Arnavutköy bölgesinde dün akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

50 sürücüye 321 bin 950 TL ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri drone destekli yaptığı uygulamada trafikten kaçmak için usulsüzce emniyet şeridine giren 50 aracı tespit ederek sürücülerine 321 bin 950 TL ceza kesti.

Uygulama noktasına takılan sürücülerden bir kısmı acelesi olduğunu söylerken bazı sürücülerde trafik ihlali yapmadığını iddia etti.

Bu sürücülerden birinin cezaya verdiği tepki ise hayrete düşürdü.

Yemin et diyerek tepki gösterdi

Trafik kurallarını ihlal etmediğini iddia eden sürücü, kendisine ceza yazan polislere, “Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?” diyerek tepki gösterdi.

Denetimlerin sıklıkla tekrarlanacağı da öğrenilirken drone kamerasıyla alınan kayıtlarda sürücülerin ihlalleri de görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)