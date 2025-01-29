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İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Gürpınar Mahallesi'nde yürüyen bir şahıs, fotoğraf çekmek için durduğu noktada dengesini kaybetti.

10 metre yüksekten aşağıya düşen şahıs acı içinde bağırınca çevredediler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı.

KURTARILDI

Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.