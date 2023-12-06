Emniyet güçleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar dahil olmak üzere denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlıyor.
Özellikle yurt içinde yapılan denetimler sayesinde suç oranları düşerken, vatandaşlar da güvenle sokaklarda yürüyebiliyor.
Bu denetimlerden en kapsamlı olanları ise İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
İstanbul Eminönü'nde denetim yapan atlı polisler ise vatandaşların ilgi odağı oluyor.
Gören durdurup fotoğraf çektiriyor
Eminönü Karaköy Sahil'de denetim yapan atlı polisler, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı.
Polisleri durduran vatandaşlar, hem atları sevdi hem de onlarla fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Atlı polislerin denetim yaptığı anları İstanbul Emniyet Müdürlüğü paylaşarak, "Atlı polislerimiz denetimde. Görev arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu." notunu düştü.
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