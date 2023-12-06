İstanbul'da atlı polisler denetimde! Vatandaşların ilgisi kameralara yansıdı Eminönü'nde denetim gerçekleştiren atlı polislere ilgi gösteren vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. O anlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Emniyet güçleri, yurt içinde ve yurt dışında yapılan operasyonlar dahil olmak üzere denetimlerle vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Özellikle yurt içinde yapılan denetimler sayesinde suç oranları düşerken, vatandaşlar da güvenle sokaklarda yürüyebiliyor.

Bu denetimlerden en kapsamlı olanları ise İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

İstanbul Eminönü'nde denetim yapan atlı polisler ise vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Gören durdurup fotoğraf çektiriyor

Eminönü Karaköy Sahil'de denetim yapan atlı polisler, vatandaşların sevgisiyle karşılaştı.

Polisleri durduran vatandaşlar, hem atları sevdi hem de onlarla fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

Atlı polislerin denetim yaptığı anları İstanbul Emniyet Müdürlüğü paylaşarak, "Atlı polislerimiz denetimde. Görev arkadaşlarımız vatandaşlarımızın ilgi odağı oldu." notunu düştü.