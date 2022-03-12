İstanbul'da AVM'ler bugün kaça kadar açık? 12 Mart 2022 AVM çalışma saatleri

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle AVM çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Peki İstanbul'da AVM'ler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 12 Mart 2022 AVM çalışma saatleri..

İstanbul'da dün sabah itibarıyla başlayan kar yağışı, bugün etkisini artırarak devam ediyor.

Sibirya'dan gelen Aybar kar fırtınası, tüm yurdu etkisi altına alırken megakent İstanbul beyaza büründü.

Akabinde zorlu hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındı.

Okullar tatil edilirken İstanbul'a girişlere izin verilmeyeceği duyuruldu. Bu kapsamda AVM çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklama İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi.

Akabinde AVM çalışanları ve müşteriler, AVM'lerin saat kaçta açılıp saat kaçta kapanacağını araştırmaya başladı.

Peki, AVM'ler bugün kaçta açılıp kaçta kapanacak? AVM’ler bugün kaça kadar açık? İşte 12 Mart 2022 Cumartesi AVM çalışma saatleri...

12 MART 2022 CUMARTESİ AVM'LER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul'da etkisini iyice gösteren kar yağışı nedeniyle AVM'ler bugün de 19.00'da kapanacak.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Avdagiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul'daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM'lerin 12 Mart 2022 Cumartesi 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanmasına karar verilmiştir.'' dedi.