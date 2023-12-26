İstanbul'da Ayasofya ile dolunay aynı karede! Fotoğraflar mest etti..

AA
Gökyüzü hafta sonundan bu yana adeta görsel şölen sunuyor...
Güneşin doğuşunun ardından kızıllaşan gök, özellikle fotoğraf tutkunlarını mest ediyor.
Eşsiz kareler oluştu
Vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken gece saatlerinde de gökyüzünde fotoğraflık anlar yaşandı.
Beliren dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin üzerinde eşsiz kareler oluşturdu.
O anlar ölümsüzleştirildi
Megakent'in simge noktasındaki Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, dolunayla kartpostallık manzaralar ortaya çıkarınca fotoğraf tutkunları bu anı ölümsüzleştirdi.
İşte birbirinden güzel o kareler...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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