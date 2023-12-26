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İstanbul'da Ayasofya ile dolunay aynı karede! Fotoğraflar mest etti..

İstanbul'da Ayasofya ile dolunay aynı karede! Fotoğraflar mest etti.. İstanbul semalarında beliren dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile birleşince eşsiz manzaralar oluşturdu. İşte o kareler...