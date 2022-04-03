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    İstanbul'da Ayia Efimia Kilisesi'nden ramazan kutlaması

    İstanbul'da Ayia Efimia Kilisesi'nden ramazan kutlaması

    Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, giriş kapısındaki dijital tabelada 'Hoşgeldin Ramazan' yazısına yer verdi.
    • AA
    • 03.04.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 10:00
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    İslam alemi 11 ayın sultanı olarak nitelenen mübarek Ramazan ayına girdi.

    Dün ilk sahur ve iftar sorfalarının kurulduğu kutsal ayda kutsal mekanlar da mahyalarla kandillerle süslendi.

    Müslüman ibadethanelerinin mayhalarının yanında gayrimüslim ibadethanelerinde de hoşgörü mesajları ye aldı.

    KİLİSE GİRİŞİNDE KUTLAMA MESAJI: HOŞGELDİN RAMAZAN

    Kadıköy'de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

    Kilisenin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekrana, ramazan ayının başlaması dolayasıyla "Hoş geldin Ramazan", "Hayırlı Ramazanlar" yazısına yer verildi.

    Kilise tarafından sergilenen bu hoşgörülü davranış akıllara Hacettepe Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'nın tepki çeken paylaşımını getirdi.

    Cankurtaran'ın orucu 'bozan şeyler' paylaşımı, tepkiyle karşılanmıştı.

    Profesörün oruç fetvası tepki topladı İstanbul da Ayia Efimia Kilisesi nden ramazan kutlaması #1

    İstanbul da Ayia Efimia Kilisesi nden ramazan kutlaması #2

    İstanbul da Ayia Efimia Kilisesi nden ramazan kutlaması #3

    İstanbul da Ayia Efimia Kilisesi nden ramazan kutlaması #4


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