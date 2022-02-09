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İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı

İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı

Kentte süren yoğun yağışın ardından barajlarda bir günde yüzde 8 oranında doluluk sağlandı. Rekor artışla dün yüzde 68,21 olan barajlar, bugün 76,84 olarak ölçüldü.