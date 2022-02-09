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- İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı
İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı
- DHA
- 09.02.2022 - 10:09
- Güncelleme : 09.02.2022 - 10:16
İstanbul, son günlerde şiddetli yağmurun etkisi altında.
Yağan yağmurlar, barajlara olumlu yansıdı.
Barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.
DOLULUK YÜZDE 76,84 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68,21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76,84 ölçüldü.
SON 2 HAFTADA YÜZDE 22 ARTTI
Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.
Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54,64'dü.
BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şu şekilde:
ALİBEYKÖY %66,17
BÜYÜKÇEKMECE %71,43
DARLIK %74,32
ELMALI %100
ISTRANCALAR %100
KAZANDERE %87,49
ÖMERLİ %94,37
PAPUÇDERE %85,88
SAZLIDERE %44,95
TERKOS %71,03