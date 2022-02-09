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    İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı

    Kentte süren yoğun yağışın ardından barajlarda bir günde yüzde 8 oranında doluluk sağlandı. Rekor artışla dün yüzde 68,21 olan barajlar, bugün 76,84 olarak ölçüldü.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 10:16
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    İstanbul'da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı

    İstanbul, son günlerde şiddetli yağmurun etkisi altında.

    Yağan yağmurlar, barajlara olumlu yansıdı.

    Barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

    DOLULUK YÜZDE 76,84 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

    İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68,21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76,84 ölçüldü.

    İstanbul da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı #1

    SON 2 HAFTADA YÜZDE 22 ARTTI

    Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.

    Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54,64'dü.

    İstanbul da barajlar, bir günde rekor doluluk oranına ulaştı #2

    BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

    İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şu şekilde:

    ALİBEYKÖY %66,17

    BÜYÜKÇEKMECE %71,43

    DARLIK %74,32

    ELMALI %100

    ISTRANCALAR %100

    KAZANDERE %87,49

    ÖMERLİ %94,37

    PAPUÇDERE %85,88

    SAZLIDERE %44,95

    TERKOS %71,03


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