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    İstanbul’da barajlar geçen yıla oranla yüzde 13,86 azaldı

    İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluğu, geçtiğimiz yıl aynı döneme oranla yüzde 13.86 azaldı.
    • 27.12.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:58
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    İstanbul’da barajlar geçen yıla oranla yüzde 13,86 azaldı

    İstanbul'a su sağlayan barajlar kırmızı alarm vermeye devam ediyor.

    Kış mevsimiyle birlikte beklenen yağışların bir tülü gelmemesi, barajların doluluk oranını da etkiledi.

    Yüzde 13 azaldı

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, göre geçtiğimiz yıla oranla barajların doluluk oranları yüzde 13.86 azaldı.

    Geçen yıl 27 Aralık’ta yüzde 47.44 olan İstanbul barajlarının doluluk oranı, tam bir yıl sonra yüzde 33.58’e geriledi.

    İstanbul’da barajlar geçen yıla oranla yüzde 13,86 azaldı ViDEO

    İstanbul’da barajlar geçen yıla oranla yüzde 13,86 azaldı #1

    Sazlıdere Barajı görüntülendi

    Sazlıdere Barajı’nda drone ile havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suyun sadece ince bir kanal boyu ilerlediği ve çevresinin kuruduğu görüldü.

    Su altındaki ağaçlar yüzeye çıktı

    İHA'nın aktarımına göre; geçtiğimiz yıllarda su ile dolu olan alanlara araç girdiği ve çekilen su ile birlikte su altında kalan ağaçların gün yüzüne çıktığı görüldü.

    İstanbul’da barajlar geçen yıla oranla yüzde 13,86 azaldı #2


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