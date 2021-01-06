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    İstanbul'da barajlar kurudu, çöpler ortaya çıktı

    İstanbul’da beklenen yağmurların düşmemesi sonucu barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşmeye devam ediyor.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 16:47
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    İstanbul'da barajlar kurudu, çöpler ortaya çıktı

    İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi.

    Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı.

    HAYVAN KEMİKLERİ BİLE VAR

    Ömerli Barajı’nda suyun çekilen noktalarında çöpler, tel bahçe çitleri, hayvan kemikleri çıkması dikkat çekti.

    Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kuraklık yüzünden suları çekilen baraj göllerinin kıyılarındaki atıkları temizlemek için harekete geçti.

    İlk olarak Terkos, Sazlıdere ve Ömerli barajlarında başlatılan kapsamlı çalışma, 15 gün içinde diğer tüm barajları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

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