İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35,7

Kente su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 67,09 ile Darlık oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını paylaştı.

Kentteki barajlarda doluluk oranının yüzde 35,72 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

En yüksek doluluk oranına sahip baraj, yüzde 67,09 ile Darlık Barajı olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 4,53 ile Kazandere'de ölçüldü. Diğer barajlardaki doluluk oranı, Istrancalar'da yüzde 24,85, Terkos'ta yüzde 37,42, Sazlıdere'de yüzde 9,77, Alibeyköy'de yüzde 21,22, Büyükçekmece'de yüzde 18,32, Ömerli'de yüzde 52,74, Elmalı'da yüzde 30,67 ve Pabuçdere'de yüzde 8,19 olarak kaydedildi.

3 MİLYON 88 BİN METREKÜP SU VERİLDİ

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, mevcut su miktarı 310 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Kente dün verilen su miktarı 3 milyon 88 bin metreküp oldu.

YILLARA GÖRE BARAJLARIN DOLULUĞU

Barajlardaki doluluk oranı; 5 Ekim baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 55,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da 47,80, 2020'de ise 35,72 oldu.