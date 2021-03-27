İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 71,14'e yükseldi

Kentin su ihtiyacını sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzde 71 oranını geçti.

İstanbul, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl az yağış alması sebebiyle barajlar noktasında halkı endişelendirmişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki su oranı 2021'in başlarında yüzde 19'ları görmüştü.

Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar ve karlı havayla birlikte, barajlar da olumlu etkinlendi.

SU ORANI YÜZDE 71'İ GEÇTİ

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 71'e ulaştı. En fazla doluluk oranına sahip baraj, yüzde 88.41'lik oranla Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı oldu.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU ORANLARI

İSKİ tarafından yayınlanan verilerde barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey Barajı: 63.86

Büyükçekmece Barajı: 70.15

Darlık Barajı: 84.91

Elmalı Barajı: 83.54

Istrancalar Barajı: 67.36

Kazandere Barajı: 60.44

Ömerli Barajı: 88.41

Pabuçdere Barajı: 50.97

Sazlıdere Barajı: 37.61

Terkos Barajı: 65.58

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI

SON 14 GÜN İÇERİSİNDEKİ DOLULUK ORANLARI

SON 1 YILDAKİ AY SONLARI DOLULUK ORANLARI

27 MART TARİHLİ BARAJ DOLULUK ORANLARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

27 MART TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

27 MART TARİHLİ MEVCUT SU MİKTARININ BARAJLARA GÖRE DAĞILIMI

BARAJLARDA ÖLÇÜLEN YILLIK YAĞIŞ MİKTARLARI

TASFİYE TESİSLERİNDEN SON 14 GÜNDE VERİLEN TEMİZ SU MİKTARI

TASFİYE TESİSLERİNDEN SON 1 YILDA VERİLEN AYLIK ORTALAMA TEMİZ SU MİKTARI

TASFİYE TESİSLERİNDEN SON 10 YILDA VERİLEN YILLIK ORTALAMA TEMİZ SU MİKTARI

TASFİYE TESİSLERİNDEN SON 10 YILDA VERİLEN YILLIK TOPLAM TEMİZ SU MİKTARI

MELEN VE YEŞİLÇAY REGÜLATÖRLERİNDEN ALINAN SU MİKTARLARI