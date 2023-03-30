İstanbul'da barajların doluluk oranları! Yükseliş yaşandı Kış boyunca beklenen yağışların yaşanmadığı İstanbul'da son 1 haftadır etkili olan sağanak ve kar yağışı mutlu etti.

DHA

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, uzun süre kurak geçen bölgeler için ilaç gibi geldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava barajlara yaradı.

Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü bölgede baraj doluluk oranlarında hızlı bir artış yaşandı.

İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28'lik artış meydana geldi.

Artış yaşandı

Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6.7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Doluluk oranı ise yüzde 39.3 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 89.28 doluluk oranı vardı

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89.28 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59.47 ile Ömerli barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9.39 doluluk oranıyla Kazandere barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları: