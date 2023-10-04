İstanbul'da başıboş köpekler 16 koyunu kovaladı! Koyunlar dereye düştü... Başıboş sokak köpekleri saldırınca korkarak kaçışmaya başlayan sürüdeki 16 koyun dereye düştü. Olay yerine gelen itfaiye dalgıç ekipleri, saatlerce aradıkları koyunlardan bazılarını kurtarmayı başardı.

İHA

Türkiye'nin en büyük sorunu başıboş köpekler...

Onlarca vatandaşın canını tehlikeye atan başıboş sokak köpekleri, birçok vatandaşın da hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Çözüme kavuşmayan sokak köpeğinde bir yeni olay daha yaşandı.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Başakşehir ilçesi oldu.

Sazlıdere kıyısında otlayan koyun sürüsüne sokak köpekleri saldırdı

16 koyun dereye düştü

Köpeklerin saldırmasıyla sürüdeki koyunlar kaçışmaya başladı. 16 koyun, dereye düşerek gözden kayboldu.

Olayı fark eden çoban duruma müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiyeye ait dalgıç ekipleri dere boyunca arama kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarılan koyunlar vatandaşa teslim edildi

Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu bazı koyunlar kurtarılarak sahiplerine teslim edilirken, bazı koyunlar ise bulunamadı.

"Koyunlar benim de değil ama benim akrabamın"

Çoban Şehmus Korkmaz, şu ifadelere yer verdi:

Ben burada değildim, koyunlar benim de değil ama benim akrabamın. Buraya koyunlar düştü. 16 koyun kayıp. İtfaiye ekipleri bazılarını kurtardı, sazlıklara falan baktı ama köpekler saldırmış. Koyunlar gece burada kalınca sürüden ayrılmış, saldırı sonucunda 6 tane de yaralı var.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)