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    İstanbul'da bayram öncesi trafiği başladı

    İstanbul'da bayram öncesi trafiği başladı

    Bayram öncesi İstanbul trafiği yine eziyete dönmek üzere… Yoğunluğun başladığı megakentte, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.
    • 29.04.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 17:18
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    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı…

    Hafta sonu dahil 5 günlük bayram tatilini 16 milyon nüfuslu İstanbul'da geçirmek istemeyenler de, yola çıktı.

    Trafik öğle saatlerinde başladı

    Bu da her zaman ki manzaralara yol açtı.

    Öğle saatlerinden itibaren megakentte trafik yoğunluğu başladı.

    İş çıkış saati de olunca araçlar dura dura ilerledi.

    Uzun araç kuyrukları oluştu

    İHA’nın haberine göre Kadıköy D-100 kara yolu üzerinde ve kara yoluna bağlanan ara arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

    İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçümlendi.

    Yoğunluğun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor...

    Bayram trafiği başladı VİDEO

    En çok Çeşme ve Bodrum'a gidiyorlar

    Her bayram tatilinde rotalarını Bodrum ve Çeşme'ye çevirenler, yine yollardaydı.

    Geçtiğimiz senelerde iki ilçenin nüfusu 3 katına çıkmış, hem gidiş hem de dönüş yolu adeta eziyete dönüşmüştü.

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #1

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #2

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #3

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #4

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #5

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #6

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #7

    İstanbul da bayram öncesi trafiği başladı #8


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