İstanbul'da bayram tatilinden geriye bin 200 ton çöp kaldı

Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar sahillere ve ormanlık alanları değerlendirdi. Tatilin ardından bin 200 ton çöp toplanırken, Bakırköy 135 ton çöple ilk sırada yer aldı.

9 günlük Kurban Bayramı'ndan geriye bin 200 ton çöp kaldı...

Tatil tercihlerini şehir dışından yana kullananların yanı sıra sakin kalan İstanbul'un sahil ve yeşillik kısmını değerlendirenler de oldu.

Hemen hemen her gün dışarda vakit geçiren vatandaşlardan geriye kalanlar bu bayramda da değişmedi.

Sahil ve ormanlık alanları ziyaret edenlerin ardından toplanan çöpün, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak bin 200 ton olduğu açıklandı.

"Cam şişe atığı çok olmaya başladı"

Ağaç ve Peyzaj AŞ Avrupa Yakası Yeşil Alan 1. Bölge Şefi Zehra Turan, "Sahil hatlarında, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayımızı artırdık. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası toplamda bin 200 ton çöp toplandı. Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak, poşet bulundu. Daha önce maske vardı. Şu günlerde cam şişe atığı çok fazla olmaya başladı. Bunları geri dönüşüm olarak kullanıyoruz." dedi.

"Geri dönüşüm atık kutuları var"

Özellikle yangın riskine karşı önlem aldıklarına vurgu yapan Turan, "Parklarımızın içerisinde geri dönüşüm atık kutuları da var. Oralara cam şişelerin de atılmasını sağlıyoruz. Cam şişe, cam artığı, pet şişe gördüğümüz yerlerde personelimiz vatandaşlarımızı yangın tehlikesi ihtimaline karşı uyararak çöp poşeti dağıtıyor. Bu şekilde önüne geçebiliriz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Bakırköy 135 ton çöple zirvede

Turan, 9 günlük bayram tatilinde insanların çoğunlukla Bakırköy, Florya, Beylikdüzü, Yenikapı, Kazlıçeşme'deki yeşil alanlara gittiğini belirterek "Ormanlara doğayı korumak amacıyla mangal yasağı geldiği için vatandaşlar sahil kesimlerindeydi. Bakırköy sahil hattı bu sene bizi şaşırttı." dedi. Bakırköy sahil hattından 135 ton çöp toplandığı belirtildi.

"Ayıplanacak bir rakam"

Ailesiyle birlikte sahile gelen Sibel Okal, "Çöplerimi en yakın konteynere atıyorum. Bulamazsam da yanımda götürüp, gördüğüm yerde çöpe atıyorum. İnsanları uyarmak istesem de nasıl bir tepki vereceğini bilmediğim için biraz çekiniyorum. Çöpleri yere atmaları hoşuma gitmiyor. Sonuçta o alana bir daha gideceğiz. bin 200 ton bence ayıplanacak bir rakam. O kadar çöp olmamalı. Her yerde çöp kutusu var oraya atmalılardı." şeklinde konuştu.

"Vatandaş ne yaptığını görsün"

Sahilde yürüyüş yapan Hamit Vardar, "Cumartesi pazar sabah erken saatlerde görün çöpleri, hep aynı. Ben olsam 2-3 hafta toplamam onları, vatandaş ne yaptığını görsün. Haftaya yine geleceksin, burayı temiz bul. Bıraktığın gibi bul. Bin 200 ton ne kadardır, ben hayal edemiyorum." dedi.

"Çevreye duyarlı bir insanım"

DHA'nın aktarımına göre; yerlere çöp atanlara herkesin tepki göstermesi gerektiğini söyleyen Aydın Okal, "Biz çöplerimizi topluyoruz. Ben çevreye duyarlı bir insanım. Çevreyi kirletmeden, pikniğimizi yapıp eve gidiyoruz. Çevreye çöp atmak insana yakışmayan bir davranış." ifadelerini kullandı.