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    İstanbul’da bayram: Toplu ulaşım 4 gün ücretsiz olacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan bayramında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
    • 29.04.2022 - 13:30
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    İstanbul’da bayram: Toplu ulaşım 4 gün ücretsiz olacak

    İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

    Buna göre İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek.

    Yedek otobüs ve şoför

    Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak.

    Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek.

    Kontroller yapılacak

    Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek.

    Yolcu mağduriyeti oluşmaması için güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

    İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak.

    İstanbul’da bayram: Toplu ulaşım 4 gün ücretsiz olacak #1

    Hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak

    Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.

    Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak.

    Gerekli hallerde ek seferler konulacak

    Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek.

    Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.


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