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    İstanbul'da beklenen yağış başladı

    İstanbul'da beklenen yağış başladı

    İstanbul'da bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 19:39
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 20:15
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

    ŞİMŞEK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜN ARDINDAN SAĞANAK BAŞLADI

    Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış başladı. Silivri’nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy’de ise fırtınada etkisini gösterdi.

    İstanbul'da beklenen yağış başladı VİDEO

    YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU SAMAN BALYALARI YANDI

    Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.

    Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

    Silivri'de dolu yağışı VİDEO

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    İstanbul da beklenen yağış başladı #5

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