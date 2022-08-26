İstanbul'da bir cadde dünyanın en havalı caddeleri arasına girdi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi, dünyanın en havalı 27'nci caddesi oldu.

BJK Kulübü'nün yönetim merkezinin bulunduğu ve ünlü Akaretler yokuşundaki sıra apartmanların arasında yükselen Süleyman Seba Caddesi, son dönemde açılan kafeleri ile gençlerin uğrak noktası haline gelmişti.

BJK'nin uzun yıllar yöneticiliğini yapan duayen yöneticisi Süleyman Seba'nın adının verildiği bu caddenin popülerliği Türkiye'nin sınırlarını aştı.

Oylamaya 20 bin kişi katıldı

DHA'nın haberine göre, Kent Rehberi ve Kentsel Yaşam dergisinin anketine dünya genelinde 20 bin kişi katıldı.

Dünyanın en havalı caddeleri arasına girdi - VİDEO

Süleyman Seba Caddesi, 27'nci sırada

Oylamada Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Caddesi, 27'nci sıradan listeye girerek dünyanın en havalı caddelerinden biri oldu.

Nişantası'ndan Beşiktaş'a uzanan yolda bulunan caddeki "Sıraevler", caddenin baş tacı olarak nitelendirildi.

Dünya genelinde 33 caddenin seçildiği listeye giren Süleyman Seba Caddesi'yle ilgili olarak mahalle sakinleri ve caddeye gezmeye gelenler caddenin övgüyü hak ettiğini belirtti.

Listenin ilk sırasında Kanada'nın bir caddesi var



Listenin birinci sırasında Kanada'nın Montreal kenti, Avusturalya'nın Melbourne kentinin yanı sıra İskoçya'nın Glasgow kenti 3'üncü sırada yer aldı.

En havalı caddeleriyle listeye giren diğer kentler arasında Taipei, Kopenhag, Hong Kong, Berlin, Miami, Londra, Lizbon, Dublin, Madrid, New York ve Singapur yer aldı.





"Bu caddeyi çok beğendik"

Cadde farklı şehirlerden de ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor. Balıkesir'den geldiğini söyleyen Tuğba Yılmaz, "Cadde ve mekanlar oldukça güzel, havalı. Biz Balıkesir'den geldik, İstanbul'a göre küçük bir şehir. İstanbul harika. Bu caddeyi de çok beğendik." dedi.

"Akaretler Sıra Evler'in bulunduğu kısım yenilendikten sonra burası hareketlendi"

12 yıldır caddede esnaflık yapan Derya Aydın, "Yaklaşık 12 yıldır bu caddede esnafım, burası çok güzel bir caddedir. Eskiden de beğenirdim, o halini de çok severdim. Şu an özellikle Akaretler Sıra Evler'in bulunduğu kısım yenilendikten sonra burası çok hareketlendi. Burada hâlâ mahalle kültürü var, hâlâ yaşayan çok eski yerlileri var, herkes birbirini tanıyor ve selamlaşıyor. Son yıllarda akşamları dışarıdan çok fazla insan gelmeye başladı. Yeni ve popüler mekanların açılmasından sonra hareketlendi. Seçilmesi çok hoşuma gitti, ben eskiden de bu yoldan geçerdim ve çok severdim." diye konuştu.

"Cadde, Türkiye'de birinci"

Aynı caddede 41 yıldır atölyesi bulunan ve Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı olan ressam Serdar Samancıoğlu, "Atatürk'ün annesinin oturduğu tarihi ev de buradadır. Caddede yenilenmiş ve restore edilmiş tarihi evler ve yapılar bulunuyor, bunlar caddeye çok büyük anlam kazandırmış yapılar. Caddeye bir diğer şekliyle 'Akar evler', 'Akaretler' de deniliyor. Hemen caddenin içinde 'Şairler Sofası' denilen bölüm duruyor. Burada yaşamış, bu caddelerde gezip dolaşmış şairler, Cumhuriyet döneminin önemli şairleri. Bunu takdir edenleri tebrik ederim, dünyada 27'nci olmak Türkiye'de 1'inci olmak anlamına da gelebilir. Süleyman Seba'nın da bu cadde için büyük bir anlamı var." dedi.





















