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- İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi
İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi
İstanbul'da seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yiyen karga, dakikalarca yolculuk etti.
- 22.11.2022 - 21:30
- Güncelleme : 22.11.2022 - 21:35
İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti.
Şirinevler'e kadar ceviz yiyerek seyahat etti
Cevizlibağ mevkiinde araca konan karganın Şirinevler’e kadar ceviz yiyerek seyahat etmesi yüzleri gülümsetti.
İHA'nın haberine göre, Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi VİDEO