Petrol
89.47
2.31%
Euro
19.1859
0.58%
Dolar
18.6078
-0.07%
Altın
1.04
-0.06%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
307.533
0.53%
BTXN Coin
5.84
-3.47%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi

    İstanbul'da seyir halindeki otomobilin ön camına konarak, kaporta ile cam arasına sıkışmış cevizi çıkarıp yiyen karga, dakikalarca yolculuk etti.
    • 22.11.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 21:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi

    İstanbul Cevizlibağ’da seyir halindeki otomobilin ön camına konan karga, cam ile kaporta arasında sıkışan cevizi çıkarmak için uzun süre uğraştı.

    Aracın hareket halinde olmasına aldırış etmeyen karga, sıkışan cevizi çıkartıp yiyerek dakikalarca yolculuk etti.

    Şirinevler'e kadar ceviz yiyerek seyahat etti

    Cevizlibağ mevkiinde araca konan karganın Şirinevler’e kadar ceviz yiyerek seyahat etmesi yüzleri gülümsetti.

    İHA'nın haberine göre, Şirinevler mevkisine gelindiğinde aracın üzerinden uçarak gözden kaybolan karganın gülümseten yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi VİDEO

    İstanbul da bir karga, seyir halindeki otomobilin üzerinde ceviz yedi #1


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Türkleri öldüren NSU'ya yardım etti: Tekrar hapse girecek
    Dünya

    Türkleri öldüren NSU'ya yardım etti: Tekrar hapse girecek

    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması
    Futbol

    Tayfur Bingöl'ün menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Görüş Bildir