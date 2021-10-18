İstanbul'da Bizans döneminde inşa edilen dini yapıdaki mezar ilgi çekiyor

Tarihi bölgedeki Gül Camii'nde gizemli bir mezar bulunuyor. Mezarın, Hristiyan bir kadına ait olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul Fatih Ayakapı’da bulunan bir dini yapının tarihi, Bizans döneminin 10'uncu veya 11'inci yüzyılına kadar dayanıyor.

O yıllarda inşa edildiği tahmin edilen dini yapı, 1499 yılında Osmanlılar tarafından camiye çevrilmişti.

GİZEMLİ MEZAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kilise olarak inşa edilip İstanbul'un fethinden kısa süre sonra camiye çevrilen Gül Cami içerisinde, esrarengiz bir mezar bulunmakta.

Halk, mihrabın sağ tarafında kalan küçük kubbenin altındaki mezarın Gül Baba’ya ait olduğu düşünüyor.

Mezar yönünün kıbleye ters olması nedeniyle Müslüman birine ait olmadığı, Aya Euphemia adlı Hristiyan bir azizenin yattığı tahmin ediliyor.

BODRUM KATINDA BİRÇOK ODA VAR

Caminin bodrumunda kalan kilisenin alt kısmı ise adeta bir film setini andırıyor.

Ayrıca yapısı ile ilgi odağı olan caminin, bodrumundaki tonozlu kalıntının içerisinde ise birçok odanın bulunduğu bildirildi.

"2. SELİM DÖNEMİNDE DE CAMİYE ÇEVRİLMİŞ OLABİLİR"

Yapının mimarisi ile ilgili bilgi veren Gönüllü Bizantolog Mehmet Hakan Ersoy, “İçinde bulunduğumuz bu yapı orta dönem Bizans kilisesidir. Kapalı kollu haç planlı olarak inşa edilmiştir. Rivayete göre 1499 yılında camiye çevrildiği iddia ediliyor. İkinci bir iddia ise 2. Selim döneminde de camiye çevrilmiş olabilir. Yapı içerisinde bir adet apsis, ortada kubbe altında naos, batıda da bir tane nartex bulunuyor. Apsisin sağında ve solunda birer tane pastaforion hücresi mevcuttur. Bu pastaforion hücreleri bir tören veya ayin durumunda hazırlık yapılması için kullanılıyordu. 2. Mahmut döneminde üst galeriye bir tane hünkar mahfili eklenmiştir. Ayrıca sivri kemerlerin üstünde de 19. yüzyıldan kalma Mührü Süleyman mühürleri vardır.” diye konuştu.

"SİVRİ KEMERLER VE KUBBE OSMANLI DÖNEMİNE AİTTİR"

Yapının tarihini anlatan Gönüllü Bizantolog Faruk Emrah Dervişoğlu, “İçinde bulunduğumuz bu yapı 11. yüzyıla tarihlendirilmiş bir orta Bizans kilisesidir. Fetihten kısa bir süre sonra camiye çevrilmiş ve günümüzde hala işlevini devam ettirmektedir. Bu yapının Bizans dönemindeki ismi ile alakalı farklı iddialar vardır. Bu isimler Khiristos Evergetis, Aya Euphemia, Aya (Hagia) Theodosia’dır. İçinde bulunduğumuz bu yapı kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle Evergetis Kilisesi’ydi. Cami içerisinde Osmanlı dönemine ait izlerde görülmektedir. Sivri kemerler ve kubbe Osmanlı dönemine aittir.” dedi.

"BURADA YATAN KİŞİNİN AYA EUPHEİMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Camii içerisinde bulunan mezarın bir azizeye ait olabileceğini söyleyen Dervişoğlu, “Gül Camii içerisinde bir de mezar bulunuyor. Halk arasında bu mezar Gül Baba adında birine ait olduğu rivayet ediliyor. Fakat biz bu yapının Müslüman mezarı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü mezarın konumu gereği kıbleye bakmıyor. Buranın Bizans döneminde Aya Euphemia adına yapıldığını düşünecek olursak burada yatan kişinin Aya Euphemia olma ihtimali yüksektir. Aya Euphemia Bizans döneminde işkenceler çektirilerek öldürülmüş ardından azize ilan edilmiş bir kadındır.” dedi.

OSMANLI DÖNEMİNDE DONANMA DEPOSUYDU

Bodrumda birçok oda olduğunu söyleyen Ersoy, “Şu anda Gül Camii’nin alt yapısında bulunmaktayız. Burası da kabaca kapalı kollu haç plan formunda inşa edilmiştir. Buranın bir mezar alt yapısı olduğu da söyleniyor. Ama bununla ilgili herhangi bir arkeolojik veriye ulaşılamamıştır. Osmanlı döneminde de buranın donanma deposu olarak kullanıldığını biliyoruz. Burası yine tonozlu kemerler ile desteklenmiştir ve kemerlerin bazı tahrip olan kısımlarına baktığımız zaman orada gizli tuğla tekniğini görebilmekteyiz. Altyapıya girdiğiniz zaman sağa sola açılan bir sürü odacık görebiliyorsunuz.” dedi.























